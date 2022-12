Il gioielliere spara ai rapinatori in fuga e ne uccide due. Le videocamere di sorveglianza riprendono tutto

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Le telecamere di sicurezzala tentata rapina alla gioielleria di Grinzane Cavour (Cuneo): è il 28 aprile 2021 quando tre uomini con il volto coperto entrano nel negozio e intimano di aprire le casseforti alla moglie e alla figlia del proprietario. Dopo aver legato le due donne, iescono con la refurtiva, ma vengono fermati dall'orafo Mario Roggero che li insegue per strada e iniziare verso di loro: nello scontro rimangono uccisi due di loro e il terzo rimane ferito. Il video è stato mostrato il 20 dicembre davanti alla corte d'assise durante il processo.

