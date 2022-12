Finanziaria 2023

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La Commissione Bilancio alla Camera ha concluso l’esame degli emendamenti alla Manovrae il testo approderà in Aula domani, con il voto di fiducia atteso venerdì. Tra le norme che hanno avuto il via libera c’è la proroga al 31 dicembre per il bonus edilizia 110%, la soppressione della norma sul tetto di

Sky Tg24

Secondo il leader di Italia Viva, lalasarebbe un'insieme di marchette. ... Nel 2022 c'erano 230 milioni di euro, nelzero. È la cosa peggiore perché tradisce una visione ...L'inizio delsi profila roseo per la fabbrica che produce l'auto più venduta in Italia, la ... dall'epoca della grande crisimondiale. E c'è una seconda novità. Stellantis ha ... Mutui per la casa, passaggio dal tasso variabile al fisso: cosa prevede la Manovra 2023 Nella Stellantis di Pomigliano l'anno che verrà sarà caratterizzato dal più concreto segnale di ripresa in un'economia di mercato, la fine della cassa integrazione, ...Si chiude l'anno e la Camera di Commercio di Sassari, nell'ultima riunione di giunta e consiglio camerale ha analizzato ed approvato il bilancio dell'ente e ...