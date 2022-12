Ferguson | «Al Bologna mi trovo benissimo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La grande sorpresa della stagione delè Lewis. Lo scozzese ha parlato a La Gazzetta dello Sport Lewis, giocatore del, ha parlato a La Gazzetta dello Sport. GOL AL SASSUOLO: HA PERSO L’EQUILIBRIO? – «No, no. Anche perché secondo me ne feci uno più bello. Era il mio esordio da professionista, giocavo nell’Aberdeen, rovesciata contro il Burnley: c’è anche su YouTube». HICKEY – «La prima volta ci parlammo in nazionale: gli feci cento domande. Lui mi disse: “è il posto giusto per crescere, non manca niente, ti troverai alla grande”. Aveva ragione». SCOZIA – «Intanto mi manca Kobe, il mio cane. L’ho preso il giorno prima della morte di Bryant: quando è successa la tragedia, beh, l’ho chiamato come lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.