Covid | in Campania contagi e ricoveri in calo

Ottopagine

... con una stima di 18mila passeggeri al giorno e 6.5 milioni l'anno (dati ante -). AIR, da sempre attenta ai bisogni dei cittadini e all'integrazione sociale, ha proceduto anche ad un ...... Glelany Cavalcante Abruzzo: Beatrice Gioia Molise: Azzurra Gallinari Lazio: Lavinia Abate:... e trasmessa in streaming per via del, è Martina Sambucini. Ha 19 anni, è nata a Marino e ... Covid in Campania: casi in forte crescita nel Sannio e in Irpinia AIR Campania comunica che a far data dal 23 dicembre tutte le corse gestite dall’azienda regionale di TPL partiranno dall’Autostazione di via Fariello. In un clima di cooperazione istituzionale e dimo ...Sono 1515 i neo positivi al Covid su 12102 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania sono in calo i contagi: ieri il tasso di incidenza era pari al 14,22%, oggi scende al 12 ...