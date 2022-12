Checco Zalone e Jovanotti duetto sul palco | “Una spiaggia fantastica e riempirla di bottiglie di plastica” VIDEO

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)viene raggiunto dasuldel Teatro Arcimboldi a Milano, durante il suo spettacolo Amore + Iva. Insieme i due hanno duettato sulle note di A Natale puoi come il comico pugliese aveva già fatto in precedenza facendo ironia sul Jova Beach Party. Prima di iniziare a cantarefa il suo solito show tra una battutina e l’altra. Così tra un “leggo il testo sul telefono” e un “non ho portato gli occhiali” i due iniziano a esibirsi sulscenico, come si vede nelè sempre pronto a metterci la faccia nelle cose che fa e nelle polemiche in cui viene tirato in ballo. Nel testo leggiamo semplicemente: “Voglio andare su unadi ...