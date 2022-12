Cash or Trash torna con un nuovo esperto e due speciali in prima serata (con venditori vip)

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Paolo Conticini Dopo il sonoro flop su Rai2 con Una Scatola al Giorno, Paolo Conticini si rituffa nel Nove. Ad attenderlo le nuove puntate dior– Chi Offre di più?, rivelazione catodica pronta ad approdare in. Dopo oltre 480 aste battute, di cui più di 370 andate a buon fine, il programmacon duea tema natalizio con ospiti vip che metteranno all’asta i loro cimeli privati.or– X Mas Edition andrà in onda stasera e mercoledì 28 dicembre alle 21:25. Subito dopo, da lunedì 2 gennaio, il programma ripartirà nella consueta collocazione preserale dal lunedì al venerdì alle 19:30, con 30 nuovi episodi. Padrone di casa delstudio, che per le due Xmas Edition sarà vestito a festa, ...

Agenzia ANSA

Nove:or- Chi offre di più , programma televisivo condotto da Paolo Conticini ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori. Share dello 0.00 % . Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 21 ...IT 19:54 - IL DIARIO DI BRIDGET JONES - 2 PARTE 21:10 - SAPORE DI NATALE - 1 PARTE 22:14 - TGCOM24 NOVE 18:15 - Delitti a circuito chiuso - 1V 7 Stagione Ep.19 19:15 -or- Chi offre di ... Torna in tv Cash or trash, anche in versione natalizia Una star di podcast è costretta a iniziare il suo viaggio verso la maturità quando suo fratello maggiore lancia una campagna politica.Dopo il sonoro flop su Rai2 con Una Scatola al Giorno, Paolo Conticini si rituffa nel Nove. Ad attenderlo le nuove puntate di Cash or Trash – Chi Offre di più, rivelazione catodica pronta ad approdar ...