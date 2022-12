Argentina | tifoso continua a festeggiare in barella VIDEO

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Troppo forte la gioia per la vittoria del terzo Mondiale da parte dell': una Buenos Aires non smette dineanche...

Unche per festeggiare la vittoria dell'si toglie la maglia e corre per uscire, senza però accorgersi della vetrata; un altro che si arrampica su un semaforo e poi precipita a causa del ...Non guardo il calcio comeo come allenatore. Voglio che l'vinca, ma voglio anche che se lo meriti. E in finale la squadra meritava di vincere la Coppa del Mondo prima dei rigori. La ...Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha respinto le critiche di chi sostiene che abbia cercato di ottenere un reddito politico invitando la «Seleccion» campione del mondo di calcio a sfila ...Una grande festa popolare guastata da tensioni e scontri, fino alla decisione delle autorità di trasferire i campioni del mondo dell’Argentina in elicottero. Tutto questo è stata la festa di ieri a Bu ...