Ultime Notizie – Covid | Schillaci | “Obbligo mascherine in ospedali e Rsa sarà prorogato”

(Di martedì 20 dicembre 2022) L’di indossare lein, strutture sanitarie e Rsa, in scadenza il 31 dicembre, “ri, almeno fino a primavera”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio, ospite di Adnkronos Live. “Una delle poche cose che mi ha un po’ infastidito da quando sono diventato ministro – afferma – è che qualcuno ha scritto, e continua ancora oggi a farlo, che volevamo togliere questoe poi ci abbiamo ripensato. Non ci abbiamo mai ripensato. Non abbiamo tolto l’– rimarca– e lo riprorogheremo: indossare lein ospedale è una forma di rispetto verso i pazienti più deboli”. Il ministro sta discutendo la questione con gli esperti e a breve, dunque, ...

