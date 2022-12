Traffico Roma del 20-12-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 20 dicembre 2022) Luceverdeda Simona cercherà Buongiorno Bentrovati a questo aggiornamento corteo in zona Trastevere temporanea chiusura inevitabili disagi chiuso viale Trastevere all’altezza di via Morosini del Ministero dell’Istruzione intanto rallentamenti e code sul lungotevere tra Ponte Sisto e Lara Pacis verso Flaminio zona sud dicongestionato ile lavori e incidenti sul Raccordo Anulare incidente in carreggiata esterna altezza Ciampino lunghe code da Pontina e Laurentina aperta una sola corsia di marcia sulla via Appia zona Capannelle congestionato ilper lavori chiusa la via Appia verso il centro deviazioni in via delle Capannelle via Pizzo di Calabria e da qui il rientro sulla via Appia in zona Tor Vergata da poco riaperta via Bernardino Alimena in precedenza a chiusa per incidente verso via ...