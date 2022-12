Stanotte a… Milano | con Alberto Angela e Adriano Celentano ci sarà anche Ibra

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ci avviciniamo al Santo Natale e Rai 1 il 25 dicembre, domenica prossima, proporrà uno speciale conche si preparerà a raccontare una delle città più importanti del nostro paesea…. Al suo fianco troveremocon la presenza di tantissimi personaggi noti come ospiti da Zlatanhimovic a Javier Zanetti fino a Dolce e Gabbana, Giancarlo Giannini, Malika Ayane ed Elio di Elio e le storie tese.in “a…” racconterà la via Gluck nei suoi pensieri tornando sulla mitica canzone del molleggiato Il ragazzo della via Gluck del 1966. Proprio in merito a questo, e come riportato da La Repubblica, il figlio di Piero ...

È Adriano Celentano con la sua voce a raccontare una parte di Milano a lui cara, via Gluck, protagonista di una delle sue canzoni più famose, nella puntata speciale di 'Stanotte a Milano' condotta da Alberto Angela che andrà in onda la sera di Natale su Rai 1 in prima serata, alle 21,25. L'anticipazione è stata fatta da Alberto Angela nel corso della conferenza stampa. La sera di Natale Alberto Angela conduce il pubblico televisivo in un viaggio nella storia, nell'arte e nella bellezza di Milano: in prima serata su Rai Uno il divulgatore più amato dagli italiani.