Se non si vedono i canali TV | verificare il supporto DVB-T2

(Di martedì 20 dicembre 2022) Con il passaggio al nuovo digitale terrestre più di un vecchio televisore potrebbe risultare non adeguato, ottenendo come risultato un TV totalmente inutile per vedere itradizionali o per accedere alle nuove tecnologie previste per il digitale terrestre. Se il nostro televisore non si vede possiamo comunque provare a risintonizzare e, se il problema persiste, dovremoila DVB-T2 e, in caso di risultato negativo, trovare altri "metodi" per vedere iTV non più visibili. In questa guida vi mostreremo comeila DVB-T2, come risintonizzare il televisore sui nuovie cosa possiamo fare per vedere la TV italiana in streaming tramite Fire TV Stick di Amazon, il dongle più diffuso in Italia (in attesa di comprare ...