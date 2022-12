Prolungamento GF VIP 7 | chi vorrebbe abbandonare e chi resterebbe tra i vipponi

(Di martedì 20 dicembre 2022) Siamo arrivati al classico giro di boa dei reality Mediaset. Ormai da anni il Grande Fratello Vip 7 ci ha abituato al momento decisivo per i concorrenti in cui possono scegliere se lasciare il programma alla scadenza del programma oppure accettare di rinnovarlo per ildella trasmissione. L’anno scorso anche L’Isola dei Famosi utilizzò lo stesso stratagemma e diciamocelo, perse gli elementi principali di trash all’interno del reality, rovinando quella “magia” di sano intrattenimento leggero che finora aveva regalato. Quest’anno il primo reality di Canale 5 deve porre il cast dinanzi al solito interrogativo e a quanto pare lo farà a breve. Infatti, pare che già dalla prossima puntata, quella del 26 dicembre i concorrenti potranno decidere se restare oppure. E che vento soffia? Lo stanno svelando gli stessi protagonisti nel ...

Tvpertutti

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande FratelloA causa delfino ad aprile, gli autori del Grande Fratellosi sono messi alla ricerca di personaggi famosi da arruolare nel ......giorni è stato anche riportato che la sua presenza alla prossima edizione del telent show...news è stata data dal quotidiano Libero allora è più probabile che abbia già firmato ildel ... GF Vip, Luca Salatino abbandona. Chi sono gli altri concorrenti che ... Il concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto sapere che a fine dicembre lascerà il gioco: nuova crisi per il tronista tra le mura di Cinecittà ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...