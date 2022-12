Natale col fiato sospeso in Norvegia | re Harald in ospedale

Leggi su velvetmag

(Di martedì 20 dicembre 2022) ReV diè stato ricoverato inieri a causa di un’infezione. La notizia è giunta tramite un comunicato ufficiale della casa regnate. Apprensione da parte dei norvegesi, che sono venuti a conoscenza delle condizioni di salute del loro sovrano a pochi giorni dall’inizio delle vacanze di. Al momento, però, le condizioni di sua maestà non appaiono fortemente critiche. Il Palazzo, in un comunicato stampa ufficiale, ha affermato che il Re, che ha compiuto 85 anni di età, è in condizioni stabili al Rikshospitalet di Oslo. Nella nota si legge: “Al re è stata diagnosticata un’infezione che deve essere curata con antibiotici per via endovenosa. Rimarrà quindi al Rikshospitalet per alcuni giorni”. Al momento non pare essere nota la causa dell’infezione, ma considerata anche l’età del regnante, la ...