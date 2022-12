L’Ue approva il price cap | è una sòla

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 20 dicembre 2022) È uscito il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale che potete ordinare sulle piattaforme digitali oppure acquistare in tutte le librerie. 00:00 Buongiorno ai commensali. 01:20 Manovra verso la fiducia, sai che novità. Il meccanismo studiato per i mutui a tasso variabile è una follia. 06:49 Le plusvalenze per i cassettisti secondo Milano Finanza. 07:50 Il governo toglie lo Spid… 09:35 Gas, arriva il tetto: si tratta di una. Tabarelli magistrale sulla Stampa. E galbiati spiega la differenza con quello del petrolio su Repubblica. 17:15 Ma perché lo chiamiamo Qatargate? Ha ragione Tony Damascelli che mi ha ricordato come il Watergate si chiamava così dall’Hotel. 19:00 Conte contro Renzi ma non D’Alema. 19:55 Regionali Lazio, avevo sottovalutato Francesco Rocca, candidato del centrodestra, ma dopo che Repubblica ricorda sua condanna per spaccio, mi sta ...