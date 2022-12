LIVE – Sampdoria-Dinamo Dresda 2-1 | amichevole 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ladidel ritiro invernale dei blucerchiati. In Turchia la squadra di Stankovic sfida il club tedesco per mettere ulteriori minuti sulle gambe in vista della ripresa del campionato a inizio gennaio. C’è da vincere e convincere, perché la seconda parte di stagione sarà una rincorsa salvezza delicatissima. Appuntamento alle ore 15.30 di martedì 20 dicembre, chi la spunterà? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA INPER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-0 (5? Trimboli, 66? Montevago, 69? Batista-Meier) 69? – La riaprono subito i tedeschi con Batista-Meier ...