L' auto | l' anello e il cane | le follie di Totti per Noemi

(Di martedì 20 dicembre 2022) Natale non è ancora arrivato ma ecco spuntare tre regali preziosi che Francescoavrebbe già fatto alla compagna nell'ultimo anno

QN Motori

Lussuosa la casa di Roma in cui sono andati a convivere, così come il preziosissimoche la ... Totti e Noemi, l'da oltre 50.000 euro. Basterebbe già questo dono a rendere speciale il Natale ...L'che indossava è formato da una pietra a cuore con diversi diamanti, dal valore di 300mila ... dal valore di oltre 50000 euro, un'elettrica di ultima uscita e che avrebbe fatto invidia a ... Noleggio auto Audi, le novità e le combinazioni L'animale sarebbe solo l'ultimo di una serie di regali cominciati con il prezioso anello (che si dice abbia un valore di circa 300mila euro), che Francesco Totti ha fatto realizzare appositamente per ...Porsche Engineering e Vodafone Business hanno realizzato la prima rete privata 5G ibrida d’Europa al Nardò Technical Center del gruppo automobilistico ...