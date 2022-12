La lobby nera di FdI era una bufala Ora quante puntate ci farà sopra il buon Formigli?

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 20 dicembre 2022) Chissà come l’ha presa Corradola notizia dell’archiviazione che la Procura di Milano si appresta a chiedere sulla presuntadi FdI che avrebbe dovuto fare capo al barone nero Jonghi Lavarini con il coinvolgimento di esponenti della destra e della Lega. Un’abbondanza di nero e di bufale con cui si è fatta bassa propaganda contro la destra e con cui si è offuscata la reputazione di Carlo Fidanza. Fanpage non ha messo la notizia E Fanpage? Come l’ha messa oggi la notizia? Non l’ha messa, semplicemente. Alla sinistra militante tutto è concesso. Per loro tutto è lecito. Con i complimenti di Roberto Saviano e le strette di mano metaforiche di Paolo Berizzi. “Chi paga per aver infamato? – si chiede Pietro Senaldi su Libero – La Befana porterà il carbone a Fanpage e a Piazzapulita? A chi potrà, lo stretto collaboratore ...