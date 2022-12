La Gazzetta dello Sport

Sempre più con Giorgio Scalvini in testa e Alessandro Bastoni nel cuore. L'nei giorni scorsi, con un'unica mossa, si è candidata ufficialmente per un doppio colpo: avere in estate il difensore dell'Atalanta e rinnovare il contratto del mancino nerazzurro, ora legato ...Osservazioni che il coordinatore del dibattito ha già illustrato in unalla presenza dei rappresentanti di Milan ee del Comune di Milano. I punti fondamentali riguardano l'aumento dei ... Inter, vertice per Scalvini. Via ai lavori per prolungare con Bastoni Il club nerazzurro prova a blindare il difensore classe 1999: presentata agli agenti una proposto per il rinnovo ...La trattativa per il rinnovo di Skriniar catalizza l'attenzione all'Inter: c'è anche la minaccia dell'ex Conte per la dirigenza nerazzurra ...