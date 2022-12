In Afghanistan i Talebani sospendono l’istruzione universitaria per le donne

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 20 dicembre 2022) Ci risiamo: basta distogliere un attimo lo sguardo per concentrarsi sulla crisi più attuale, quella appena scoppiata, quella che fa più rumore in quel momento per distrarsi da quello che aveva in precedenza catturato la nostra attenzione. E così con le proteste che continuano a infiammare l’Iran da ormai quattro mesi, il centro nevralgico del dibattito pubblico si è spostato, ha cambiato destinazione (in parte anche concentrato sull’ormai trascorso Mondiale di calcio in Qatar), distraendosi da quello che invece continua ad accadere, ogni giorno in. E quando accade e scoppia il nuovo ordigno sociale il frastuono ci riporta – colpevoli – a riposare occhi e orecchie su di loro, i. E sulle loro scelte, sulle loro azioni. E sul fatto che a farne le spese sono sempre, inevitabilmente, le. Un fatto che accumuna ...