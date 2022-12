I 20 anni di Natale sul Nilo | sesso | bugie e piramidi

(Di martedì 20 dicembre 2022) Il 20 dicembre 2002 usciva nelle sale italianesul, forse l’apice del filone festivo inaugurato dai fratelli Vanzina e poi portato avanti soprattutto da Neri Parenti. Un autentico fenomeno, maggiore incasso della stagione 2002/2003, seguito a ruota dal Pinocchio di Benigni e da La leggenda di Al, John e Jack. Un risultato oggi irripetibile, al punto che molti dei volti storici del cinepanettone hanno optato per altre soluzioni (vedi Christian De Sica attualmente protagonista di una commedia natalizia su Netflix). Un pezzo di storia del cinema italiano, che vogliamo ricordare in occasione del ventennale. Un teaser epocale A contribuire al grande successo del film è sicuramente stato l’azzeccatissimo teaser, uscito qualche mese prima del debutto della pellicola. Un filmato che, scoperto in sala (nel 2002 YouTube non ...

La Stampa

... si fa insistente la voce secondo la quale Harald di Norvegia, giunto all'età di 85, sia ... è poco probabile che possa partecipare al fitto calendario di eventi in vista deldella fine dell'...L'Eni ha continuato l'opera di Mattei, ma i governi che si sono succeduti dagli'60 in poi non ... La vedo fin troppo diplomatico, professore Èe bisogna essere tutti più buoni. pagina ... Il Covid non fa più paura, dopo due anni sarà il primo Natale senza restrizioni. Schillaci: “Questa terribile… Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...La voglia matta di partire, per le festività in viaggio 17,4 milioni di italiani: 12 milioni a Natale (+15%) e 5,4 a Capodanno (+23%) ...