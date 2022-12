Grave incidente nella notte a Torino | auto si schianta contro un muro e prende fuoco | 18enne muore carbonizzato

Leggi su tpi

(Di martedì 20 dicembre 2022) Gravissimostradalea Caselle, vicino: intorno alle 3 un’con a bordo quattro ragazzi, tutti tra i 17 e i 18 anni, si ètaildi un ex opificio in via alle Fabbriche per cause ancora da accertare e ha preso. I passeggeri sono riusciti a uscire dalla vettura in fiamme mentre il conducente del veicolo, una Ford Ka, rimasto incastrato tra le lamiere, è morto. Si chiamava Blendi Halili. I tre giovanissimi sopravvissuti sono stati ricoverati in codice giallo all’Ospedale di Ciriè per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i vigili deldi Caselle Torinese eCentrale e i carabinieri della compagnia ...