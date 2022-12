Deadpool 3 | Hugh Jackman farà ritorno grazie ai viaggi nel tempo | La timeline di Logan non sarà intaccata

(Di martedì 20 dicembre 2022)ha rivelato che il multiverso e inelall'interno del mondo Marvel hanno rappresentato uno dei motivi che lo hanno spinto a tornare nei panni di Wolverine. Dopo aver detto addio al personaggio di Wolverine in, film diretto da James Mangold,ha deciso di cambiare idea e di entrare nel Marvel Cinematic Universe in3. A quanto pare l'introduzione del multiverso è un concetto che gli permette di tornare a interpretare il celebre mutante senza alterare òaoriginale del personaggio, morto alla fine di- The Wolverine. "a questo dispositivo che hanno in Marvel, che consente di muoversi attraverso diverse linee ...

Lega Nerd

Ad esempio, James McAvoy potrebbe apparire in3 Al momento si tratta di una speranza dei ... è chiaro che nel terzo film con Ryan Reynolds c'è posto anche perJackman e il suo Wolverine.La notizia, diffusa qualche settimana fa, cheJackman tornerà nei panni di Wolverine in3 insieme all'amico e collega Ryan Reynolds ha mandato tutti, addetti ai lavori e fan del Marvel Cinematic Universe, letteralmente in visibilio. ... Deadpool 3: Hugh Jackman spiega che il suo ritorno come ... Hugh Jackman ha rivelato che il multiverso e i viaggi nel tempo all'interno del mondo Marvel hanno rappresentato uno dei motivi che lo hanno spinto a tornare nei panni di Wolverine.Hugh Jackman ha spiegato che il suo ritorno come Wolverine in Deadpool 3 sarà possibile grazie all'esistenza del Multiverso Marvel. Ecco le sue parole.