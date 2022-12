Butti | “Vogliamo una sola identità digitale La CIE si può migliorare e non avrebbe costi come lo SPID”

(Di martedì 20 dicembre 2022) In una lettera al Corriere della Sera interviene il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alessio. L'esponente del governo interviene sulla questione riguardante loe la CIE. L'articolo .

Corriere della Sera

... consigliere comunale di Lecco), il senatore Alessioe l'europarlamentare Pietro Fiocchi : "Europa, Roma e Milano. E' fondamentale essere presenti in queste sedi seportare a casa ...E oggiin una lettera al 'Corriere della sera' spiega perché si lavora a una sorta di 'migrazione' verso la Carta d'Identità Elettronica (CIE). "Abbiamo un'idea definita: noneliminare ... Butti: «Ecco che cosa vogliamo fare con lo Spid» Lo Spid va già in soffitta "Non vogliamo eliminare l'identità digitale, ma averne solo una" dicono dal Governo ...L'identità digitale, che oggi si esprime sia con lo sia con lo Spid sia con carta d'identità elettronica (Cie), sarà "una, nazionale e gestita dallo Stato". Il sottosegretario alla Presidenza del Cons ...