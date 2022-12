Basket | per la prima volta una partita NBA in chiaro nel Christmas Day 2022

Leggi su 361magazine

(Di martedì 20 dicembre 2022) La Lega più famosa al mondo non si ferma nemmeno nel giorno di Natale Il giorno di Natale non c’è una pausa per l’NBA. Da sempre la Lega più famosa al Mondo allieta il giorno di Natale con una giornata di. Quest’anno però c’è una novità importante, un regalo agli appassionati di. Il 25 dicembre alle 20.30 trasmetterà insu Cielo TV, canale 26 del digitale terrestre, la, presentata da Intesa San Paolo, tra Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers. La franchigia di Los Angeles, guidata dal 4 volte MVP LeBron James, disputerà così il 24esimoDay consecutivo, sfidando i Mavericks di Luka Don?i?. Si tratta dellain assoluto che la NBA va in onda il giorno di Natale con unasulla rete pubblica in ...