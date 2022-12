Annuncio terremoto a Uomini e Donne | “Saltano tutte le scelte” | Rivolta dei social

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 20 dicembre 2022) Brutte notizie per i fan di. I telespettatori che infatti attendevano con ansia la messa in onda delle puntate delle, resteranno a bocca asciutta. Non andranno in onda, il motivo ha fatto storcere il naso ai più accaniti sostenitori della trasmissione. Ecco cosa è accaduto., brutte notizie per i telespettatori Adtutto può accadere. I fan della trasmissione lo sanno benissimo e, forse è proprio per questo che amano spassionatamente il format sui sentimenti condotto da Maria De Filippi. In queste giorni poi, la tensione è alle stelle perchè si vociferato circa la possibile messa in onda delladei due tronisti. Ma, d’improvviso i telespettatori sono stati costretti a freddare gli animi, qualcosa ...