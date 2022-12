Wanda Nara | finita davvero con Mauro Icardi | beccata con un uomo in auto

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nulla da fare, sembrerebbetra. Nonostante i due si stiano sforzando di mostrarsi felici e sereni, le cose non starebbero proprio così. La modella e agente di calcio è statacon unin macchina: ecco di chi stiamo parlando.con L-Gante in macchina: passione L'articolo

TGCOM

... baci alla luce del sole AI MONDIALI TRA BOYS Francesco Totti in Qatar con il figlio Cristian, Noemi Bocchi lo aspetta ALLO STADIO O DAVANTI ALLA TV Argentina Mondiale, da Belen a: guarda ...Leggi Anche Calciatori in Qatar, guarda che coppa del mondo di bellezza!CON I FIGLI Nella vittoria dell'Argentina ci ha sempre creduto e lo ha dimostrato con il suo tifo infinito.è arrivata allo stadio con Valentino, 13 anni, Benedicto, 10, ... Argentina Mondiale, da Belen a Wanda Nara: guarda i festeggiamenti delle vip L'Argentina è la vincitrice dei Mondiali in Qatar dopo aver battuto la Francia ai calci di rigore. Le wags albicelesti erano tutte scatenate allo stadio e pare che prima della finale avessero giurato, ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...