Siero Botox Effect | il potere della naturalezza biologica certificata per una pelle più giovane | compatta e sana

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Non solo una tendenza – lanciata dalle star – ma soprattutto una scelta consapevole: la skin care routine è sempre più green, grazie a prodotti di origine vegetale che fanno bene al Pianeta e alla. Oggi la scelta dei cosmetici è mirata a rispettare la sostenibilità e punta verso soluzioni che sono vegetali, cruelty free e con un INCI chiaro e conciso. D’altronde la Natura ha da offrirci tantissimi ingredienti in grado di regalare risultati favolosi. Basti pensare alnaturale che ha sostituito quello sintetico, con un effetto lifting eccezionale che ha conquistato celebrity e appassionate di beauty. Dall’argan alle vitamine pure, sino al collagene, le formulazioni naturali al 100% sono l’arma vincente contro rughe e segni del tempo. Prive di agenti chimici o parabeni, puntano su ingredienti che arrivano da agricoltura ...

Elle

Star e: confesse, pentite e convinte guarda le foto I fili di trazione, come funzionano 'Si ... si applica unveicolatore a base di cellule staminali vegetali che abbassa temporaneamente il ...Quella in crema, con una texture più corposa e soffice grazie alla BioBotulin 24h Skin Care CREAMEFFECT, e quella in, ad assorbimento super rapido con BioBotulin Skin Care SERUM... Alessia Marcuzzi, pelle giovane grazie al siero ora in sconto