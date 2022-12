Roma | incendio in appartamento fa strage di pappagalli | morti tra le fiamme

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 dicembre 2022). Unimprovviso è scoppiato nella giornata di oggi, lunedì 19 dicembre 2022, in città: ad essere stato bersagliato dalle, unsituato in via Castel di Sangro, nel quadrante orientale della Capitale. Le cause che hanno portato all’innesco dell’e al parziale coinvolgimento dell’, sono ancora tutte da appurare, mentre i sopralluoghi per la messa in sicurezza sono andati avanti fino a qualche ora fa. Per fortuna, nessuna persona è rimasta coinvolta nell’. Ad avere la peggio, però, sono stati deini, una decina in tutto,probabilmente a causa del fumo e delle esalazioni provocate dalla combustione. Cause, pista ...