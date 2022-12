SSC Napoli

Seduta mattutina per il Napoli all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match amichevole contro il Lille in programma mercoledì allo Stadio Maradona alle ore 20. SSC Napoli, il report della seduta La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Di seguito il gruppo si è spostato sul campo 2 dove ha svolto seduta tecnico tattica e lavoro aerobico. Napoli report allenamento 17 dicembre. I convocati per l'amichevole ... Allenamento Napoli: tre azzurri tornano in campo. Chiusura con serie di partitine a campo ridotto. Napoli a lavoro: il report dell'allenamento. Tramite comunicato, la SSC Napoli ha reso noto il resoconto. Report Napoli: Anguissa, Lozano e Olivera rientrati in gruppo. Ecco chi manca all'appello di Luciano Spalletti.