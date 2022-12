Oltre 2mila tifosi a Roma per l’ultimo saluto a Sinisa MIhajlovic

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Lo scorso 16 dicembre, la morte di, che si è spento a 53 anni a causa di una forma aggressiva di leucemia con cui combatteva dal 2019, ha sconvolto il mondo dello sport e non solo. L’affetto che circondava l’ex calciatore e l’ex allenatore del Bologna è apparso in tutta la sua potenza oggi, nel giorno dei funerali, fissati alle 11.30 alla basilica degli Angeli e dei Martiri a. Già alle 10, fuori dalla Chiesa si erano radunatepersone:della Lazio soprattutto, ma anche bolognesi, interisti, milanisti, sampdoriani e della Stella Rossa. Funerali di, il lungo applauso all’arrivo del feretro. Il mondo del calcio unito perLa folla ha accolto ...

Per l'addio a Sinisa Mihajlovic due mila tifosi hanno affollato la piazza a Roma davanti alla Basilica di Santa Maria degli Angeli per l'ultimo saluto a Sinisa Mihajlovic. Moltissimi i calciatori. La cerimonia si è tenuta alla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. Presente il Bologna. Ieri la camera ardente era stata riempita di corone di fiori inviate dalla Fifa e dagli ex club. Prato, sequestrati oltre 2mila giocattoli: non erano sicuri