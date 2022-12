Messi come Jordan e Federer | quando l'impresa dei campioni unisce il mondo

Ma e' stata vissuta ancheun'inaccettabile intromissione, ultimo e piccolo tassello di una ...deve alzare la coppa e che incidentalmente e' anche dipendente del signore che ha pagato tutto ().Resta quello più simile a, troppo simile per giocarci accanto e troppo distante per giocarci ... Fossero stati tuttiil Toro, campione del mondo sarebbe qualcun altro. In Qatar, eclissi ...Che il tango abbia inizio. L'Argentina balla vestita a festa per il terzo titolo mondiale che si è messa in tasca al termine di una memorabile sfida con la Francia.Messi è diventato campione del Mondo. L'Argentina ha battuto ai rigori la Francia nella finale dei Mondiali in Qatar regalando alla Pulce il ...