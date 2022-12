Mattino 5 News Federica Panicucci assente | quando torna

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Piccole variazioni di palinsesto dal 19 dicembre 2022 su Canale 5. Barbara d’urso ha salutato il suo pubblico venerdì scorso con l’ultima puntata dell’anno di Pomeriggio 5 e lo stesso ha fattoPanucci. Non tutti però hanno visto la puntata del venerdì di. Il programma è ancora in onda ma è affidato solo a Francesco Vecchi. A differenza di quello che succede con Pomeriggio 5 che va in ferie,continua ad andare in onda ma con una conduzione in solitaria.aveva fatto quindi i suoi auguri per le feste ai telespettatori venerdì congedandosi. Dicevamo che non tutti hanno seguito la puntata diche ha chiuso la passata settimana e quindi molti spettatori questa mattina, ...