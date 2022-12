MASHLE | l' adattamento animato arriva nel 2023 | date un' occhiata a key visual e preview

MegaNerd

Teaser e key visual dirivelano il periodo di inizio dell'anime La serie anime in tv che ... Ricordiamo che il progetto anime viene definito come uncompleto . Non a caso il manga è ...Aniplex ha iniziato a trasmettere un nuovo trailer dell'anime didell'omonimo manga scritto e disegnato da Hajime Komoto . Il trailer ci presenta 4 nuovi membri che entrano a far parte del cast, che intrepretano i personaggi principali che ... Mashle: Magic and Muscles - Un teaser annuncia l'adattamento ... Il manga di Star Comics MASHLE arriverà sul piccolo schermo nel 2023 con il suo adattamento animato: scopriamo insieme key visual e preview della serie.Ricordiamo che il progetto anime viene definito come un adattamento completo ... arco narrativo finale (già in corso nella serializzazione settimanale in rivista). Mashle: di cosa parla il manga ...