Leonardo e Sofia sono i nomi per bambini e bambine preferiti per i neonati nel 2021

LA NAZIONE

Il rapporto dell'Istat su 'Natalità e fecondità della popolazione residente'. Nella classifica maschile al secondo posto Alessandro, terzo Tommaso. In quella femminile invece Aurora e ...Ecco gli altri nomi scelti da neo mamme e papà per i loro bebè nel 2021 secondo il rapporto ... Leonardo e Sofia i nomi preferiti dai genitori italiani per i loro figli L'Istat diffonde il rapporto annuale sulla natalità. Al secondo posto sale Alessandro mentre Tommaso è riuscito a “spodestare” Francesco Neonati (Newpress) ...Il rapporto dell'Istat su 'Natalità e fecondità della popolazione residente'. Nella classifica maschile al secondo posto Alessandro, terzo Tommaso. In quella femminile invece Aurora e Giulia ...