Lazio | si muove il mercato in uscita | un esubero sta per salutare

Affare in chiusura tra Lazio e Sparta Praga per Dimitrije Kamenović. Il terzino serbo, fuori dal progetto tecnico di Sarri, è in procinto di trasferirsi in prestito al club ceco con diritto di riscatto fissato a 2,5 milioni. CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio si muove in uscita. A pochi giorni dall'inizio della sessione invernale di calciomercato, il club capitolino sta per chiudere un'operazione importante.