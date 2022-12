Inverno in stand-by | arriva l’anticiclone di Natale

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) – Mancano solo 2 giorni al solstizio d’e un grosso anticiclone di matrice sub-tropicale è pronto a invadere l’Italia come sempre ha fatto sia la scorsa estate che per gran parte dell’autunno. Di fatto, la sua ingombrante presenza metterà in-by la nascitura stagione invernale. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it comunica che il grande anticiclone disubirà una temporanea ferita proprio nel giorno del solstizio, mercoledì 21 dicembre, quando ci saranno alcune piogge al Nord e in Toscana, per il resto dominerà incontrastato almeno fino al giorno di Santo Stefano e probabilmente anche oltre. Le conseguenze di questa ingombrante presenza saranno diverse da zona a zona. Inafricano al Nord provoca la formazione di nebbie diffuse ...

Adnkronos

Per la 3ª edizione di 'Autunno/', rassegna della Fita dedicata al teatro amatoriale ... Luna Park con più di 130e giostre (interne ed esterne). Palais des Expositions, fino al 2 gennaio ( ...