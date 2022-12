Federcalcio francese | “Nessun raduno a Parigi I Bleus vogliono tornare a casa”

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il presidente della, Noel Le Graet, ha annunciato che non ci sarà “” in Place de la Concorde aper celebrare il ritorno deiin Francia. Le Graet ha spiegato che i calciatori della Francia sconfitti ieri ai rigori dall’Argentina nella finale dei Mondiali di calcio”. La ministra dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, ai microfoni di France Inter, aveva annunciato un possibileper festeggiare un cammino comunque mitico e storico di Mbappè (scarpa d’oro) e compagni. “Torneremo”, ha scritto intanto il campione del Psg sui social. SportFace.

...di ringraziare i tifosi - ha detto la ministra - hanno scelto la Concorde insieme alla'. Il discorso di Macron negli spogliatoi Ma il presidente della Repubblicaha già parlato ...Ha ribadito che a inizio anno incontrerà il presidente dellae prenderà una decisione in merito. "Non ho voglia di parlare del mio futuro. Come voi giornalisti sapete, incontrerò ... Federcalcio francese: "Nessun raduno a Parigi. I Bleus vogliono ... La Francia, reduce dalla finale di Coppa del Mondo persa contro l'Argentina, saluterà i propri tifosi questa sera in Place de la Concorde ...Deschamps amaro per aver sprecato 80 minuti di gioco proprio come Varane. Il presidente della federazione mostra orgoglio, mentre Macron cerca di vedere il positivo nella sconfitta.