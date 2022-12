F lli Stramaccioni Alarm Systems | “Sistemi di sicurezza e protezione per la GDO ed il Retail”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 dicembre 2022) (Adnkronos) - Boom di furti, le grandi catene di supermercati nel mirino. La soluzione per ilè investire nei miglioridi security Perugia, 19 dicembre 2022. Gli impianti disvolgono sempre di più un ruolo fondamentale sia in ambito privato che aziendale, aumentando ladelle persone e ladei beni materiali, come nel caso della grande distribuzione organizzata. Il mondo del, che include le più svariate attività commerciali, evidenzia sempre di più il problema legato alla, rappresentato, per la maggior parte dei casi, dalla mancanza di merce e relative perdite economiche. “Le grandi catene di supermercati sono particolarmente soggette al rischio di atti di vandalismo e di tentativi di taccheggio. L'ampiezza ...