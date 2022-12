Avatar 4 | James Cameron svela la reazione della produzione allo script

Leggi su screenworld

(Di lunedì 19 dicembre 2022)ha dichiarato a Collider che, dopo aver consegnato lodi4 ai dirigenticasa di, questo gli sia stato restituito completamente intonso, senza cioè la minima correzione e per di più con un’imprecazione colorita a sottolinearne la qualità. Il regista Premio Oscar per Titanic, aveva più volte ribadito in precedenza come la saga potrebbe anticipatamente chiudersi, in caso di insuccesso commerciale del secondo e terzo film (le riprese di quest’ultimo sono già state praticamente completate). Qualora quest’eventualità dovesse verificarsi,3 potrebbe essere in parte riscritto o riadattato per fungere da efficace conclusione al franchise.ha ultimato le sceneggiature di tutti e quattro i sequel ...