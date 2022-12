Sci di fondo oggi | 20 km Davos 2022 | orari 18 dicembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 18 dicembre 2022) Dopo la grande gioia di Federico Pellegrino, vincitore in una delle sprint più incredibili (per come ci è arrivato) della sua vita, e per di più davanti a Johannes Hoesflot Klaebo, è tempo di tuffarsi nelle due 20 km cheoffrirà. LA DIRETTA LIVE DELLE 20 KM DI SCI DIALLE 10.45 E 13.15 Classico format con partenza a intervalli, quello che vedremo, e con un numeroso contingente italiano. Al momento c’è anche Chicco, con il numero 60, ma è chiaro che la sua presenza dipende da situazioni personali ormai ben note a qualche chilometro di distanza. Per questo molti più riflettori sono puntati su Francesco De Fabiani, mentre in campo femminile l’Italia porta il massimo numero di fondiste finora schierato in stagione: quattro. Sci di: INCREDIBILE FEDERICO PELLEGRINO! Klaebo battuto a ...