Sci alpino | gigante maschile Alta Badia 2022 oggi in tv | programma | orari e streaming

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il, glie la diretta tv deldell’, valido per la Coppa del Mondo/2023 di sci. Dopo le gare veloci in Val Gardena ci spostiamo sulla mitica Gran Risa di La Villa, dove va in scena, domenica 18 dicembre, il primo dei due slalom giganti in. Appuntamento alle ore 10 con la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.30. SEGUI LA DIRETTA IL CALENDARIO COMPLETO Diretta tv – Le gare saranno visibili su Raisport e su Eurosport o in alternativa insu Rai Play e sul player di Eurosport oltre che sull’App di Dazn. SportFace.

... con le numerose attività sportive outdoor da godere con lo sfondo unico del massiccio del Bianco: dallo, all adrenalina del freeride, anche con l eliski. E ancora lodi fondo nella ...Di seguito il programma del gigante dell'Alta Badia valevole per la Coppa del Mondo maschile 2022 - 2023 di. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e Eurosport 1 (prima manche) ed Eurosport 2 (seconda manche), in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Eurosport Player, SkyGo, NOW TV, ...La diretta testuale del super-G femminile di St. Moritz, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...La diretta testuale del gigante maschile dell'Alta Badia, valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...