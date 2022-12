Mondiali Qatar 2022 | Pogba è in Qatar | “Una finale non si gioca | si vince”

Leggi su sportface

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ricevuto il permesso da parte della Juventus, Paulè arrivato inper assistere alladel Mondiale tra la sua Francia e l’Argentina. Fuori causa per l’infortunio al menisco, il centrocampista bianconero ha preso possesso dei profili social della nazionale francese: “Siamo per la seconda volta consecutiva inai. Vi do tutto il mio supporto, tutta la mia forza. E si sa: unanon si, si”. Petit ??????? ?? ??????? de @paulpour nos Bleus avant la grande#FiersdetreBleus pic.twitter.com/x6tbqvqJvp — Equipe de France (@equipedefrance) December 17,SportFace.