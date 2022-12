Messi | il figlio Thiago e quella canzone per papà Leo

(Di domenica 18 dicembre 2022) Da gioni,in Argentina si sente solo una. In radio e in tv: "Muchachos", del gruppo ska argentino La Mosca Tse-Tse. In Italia...

Corriere dello Sport

Libero intervista l'ex centravanti argentino: "Per mioe i giovani è più forte. Il Napoli vincerà lo scudetto. Kvara è molto forte" 1997 archivio Storico Image Sport / Roma / Abel Balbo / foto Aic/Image Sport Libero intervista Abel Balbo ...Tra questi ci sono anche i tre figli di Leo, Thiago, Mateo e Ciro. Il primogenito ha fatto emozionare tutti scrivendo un messaggio, riportato dalla moglie della Pulce, Antonella Roccuzzo ... Argentina, il figlio di Messi fa emozionare tutti Ha fatto una giocata di forza, non da Messi. In quel momento c’era Maradona in lui ... Un giornalista mi chiede di lanciare un appello per un padre di Brescia, disperato: il figlio, Francesco, non si ...Thiago, il primogenito, ha scritto un messaggio in cui cita la canzone che ha accompagnato la nazionale in questi Mondiali ...