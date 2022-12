Manovra | il governo ci ripensa | meno aumenti per le sigarette Ma costerà di più il tabacco trinciato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 dicembre 2022) Ilci. Ridotti gliper lema crescono, invece, le accise relative alsfuso. Da gennaio, pertanto, lefai-da-te costeranno fino a 40 centesimi in più. E’ quanto previsto in una delle misure del maxi emendamento fiscale alla Legge di Bilancio. Ildecide così di rivedere gliprevisti per le bionde: l’accisa passa a 28 euro per kg per l’anno 2023 (invece dei 36 euro per kg pervisti nella legge di bilancio), 28,2 euro per kg per l’anno 2024 (in luogo di 36,50 euro per kg) e 28,7 euro per kg a partire dal 2025 (al posto di 37 euro per kg). Una modifica che porta a una minore previsione di entrata di 48,61 milioni di euro per il 2023, 42,37 milioni per il 2024 e 46,6 milioni di euro a ...