Las Vegas | i Maneskin rompono gli strumenti sul palco | è polemica

Open

Il post dei Maneskin - 'Questo non era affatto previsto e forse abbiamo un po' esagerato, ma ci è piaciuto! Caos e distruzione aa parte, il nostro viaggio nordamericano è appena finito e già ci manca tutto. Non potremmo essere più felici del tempo trascorso con voi e dell'amore che ci avete dimostrato! L'energia che ...La band dal successo strabiliante chiude il tour nordamericano ae, per festeggiare, si abbandona ad atteggiamenti fuori dal comune. I quattro ragazzi, presi dall'euforia, con violenza ... Fedez a sorpresa sul palco dei Maneskin: lo show a Las Vegas - Il video Il rock sfrenato e libero da ogni costrizione dei Maneskin scatena un polverone. I predestinati del genere musicale più sovversivo e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...