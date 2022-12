GF Vip nomination 17 dicembre 2022 | nominati di ieri sera | Edoardo e Antonella si lasciano | entra Michela Murgia

TPI

Nella ventitreesima puntata del Grande Fratello7, in onda su Canale 5 , i concorrenti tornano ... Il preferito dal pubblico è Daniele Dal Moro , mentre invanno Antonino Spinalbese , ...Grande Fratello, televoto aperto: chi sarà il preferito Televoto aperto: Chi sarà il preferito del pubblico Insono finiti: Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria, Sarah Altobello, ... Grande Fratello Vip 2022-2023, nomination: i concorrenti nominati oggi, 17 dicembre Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2c188326-99ba-5f42-2043-ce867868e7 ...