Chiara Ferragni non ne può più | “Un po’ di educazione caz**! Nella vita reale andate da una persona a dire ‘che fisico di mer** che hai’?”

(Di domenica 18 dicembre 2022) “Potrei andare avanti all’infinito a rispondere ai commenti misogini, commenti in cui mi si prende in giro per il mio aspetto, o perché sono una mamma o per qualsiasi altra cazzata. A questi commenti io sono talmente abituata… Quelli sul mioe sulla miache li leggo da quando avevo 19 anni quindi sono cresciuta con l’idea che la gente spara schifezze tutto il giorno”. Arriva il momento in cui anchenon ne può più dei commenti degli haters e giustamente lo dice: così è accaduto nelle scorse ore quando l’imprenditrice digitale, dopo aver postato screenshot di quello che la gente ha scritto sotto un suo post in lingerie, ha deciso di puntualizzare quando sia becero e possibile causa di sofferenza quello che alcuni si ostinano a scribacchiare qua e là. “Almeno non fate ...

"Non credi di mettere in imbarazzo i tuoi figli". "Una mamma che fa così non mi piace". "A sto punto manca solo l'Onlyfans"., mamma e imprenditrice digitale, pubblica sui social delle sue foto e un video in completino intimo rosso, in spirito natalizio. Pubblicizza il prodotto, fa il suo lavoro, sorride e si ...... è maleducazione, ca**!" Una valanga di commenti, molti dei quali di critica, al suo ultimo video, in cui appare in un completino intimo rosso per pubblicizzare una nota marca, e...L'imprenditrice è stata bersagliata dalle critiche, ma risponde immediatamente alla miriade di commenti sessisti e misogini ...