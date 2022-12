Basket | Serie A1 2022 2023 | Varese batte Trieste all’over time per 104-99

Leggi su sportface

(Di domenica 18 dicembre 2022) L’Openjobmetissi complica tremendamente la vita ma esce vincitrice dall’undicesima giornata dellaA1di. I lombardi sconfiggono in casama solamente dopo un overcon il punteggio finale di 104-99. Tanta paura per i padroni di casa, che iniziano l’ultimo periodo con tredici punti di vantaggio salvo poi subire la clamorosa rimonta della formazione ospite. Nei cinque minuti decisivi, però, Ross, miglior realizzatore dei suoi con 27 punti, fa la differenza con una tripla pesantissima e delle gite immacolate in lunetta. Gran partita anche per Markel Brown (20 punti). Per i veneti, invece, è ottima la prestazione di Bartley (28 punti), uno dei principali fautori della rimonta triestina nell’ultimo periodo. Di seguito il recap ...