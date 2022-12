Aurora | Eros Ramazzotti commosso cambia le parole della canzone per il nipotino

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 18 dicembre 2022)canta il brano che ha scritto per la suaquando è nata. Chissà quante volta l’avrà cantata ma a Domenica In sembra ancora una volta la prima. La figlia nata dal legame con Michelle Hunziker è, la sua prima figlia e sta per renderlo nonno. Aury ha 26 anni e l’emozione diè forte. Canta per lei mentre scorrono le immagini di sua figlia piccolissima e oggi con il pancione. Termina il brano elema poi deve nascondere gli occhi lucidi: “Dove adesso tu mi porterai il cucciolino”. E’ felice per lei che è diventata donna e che sa è pronta per diventare mamma. “I figli fanno famiglia e la famiglia qualsiasi essa sia è fondamentale. Ognuno cresce i figli in un modo ma la cosa essenziale è dare ...