(Di domenica 18 dicembre 2022) Giuseppe, classe 2003, in prestito dal Napoli al, hato il suogol da professionista. Mentre si sta giocando la finale del Mondiale in Qatar, la Serie B continua il suo campionato e oggi ilha battuto la Ternana 3-0.hato il momentaneo gol del 2-0, dopo dieci minuti dal suo ingresso in campo, con una conclusione alche prima di insaccarsi alle spalle del portiere avversario bacia la traversa. Il tecnico Moreno Longo ha elogiato la prestazione del giovane attaccante napoletano: «E’ un giocatore di grande talento, dispone di grande tecnica e ha capacità balistiche importanti. Ha fatto un percorso che sarà fondamentale per la sua carriera: in Primavera i ritmi sono completamente diversi, lì gli ...

IlNapolista

... il delegato della città metropolitana Salvatore Pezzella, il Sindaco di Procida Dino, il ... " L'evento - sottolinea l' assessore Santagada -un altro tassello per l'Ordine dei ...... il centrocampista della Reggina insacca in tap - in dopo la respinta del portiere sulla conclusione di. Ed è proprio, attaccante del Como, a raddoppiare a inizio ripresa con un ... Ambrosino segna il primo gol con il Como con un tiro al volo ... Napoli, la notizia è una manna dal cielo per il presidente Aurelio De Laurentiis: il numero uno azzurro gongola e si sfrega le mani.di Maria Giulia PensosiIl Como al Libero Liberati porta a casa la prima vittoria in trasferta di questo campionato. A Terni finisce 0-3. Boccone amaro per le Fere, seconda sconfitta dell'era Andreazzo ...